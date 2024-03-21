الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

حقق مسلسل بيت الرفاعي نجاحا كبيرا منذ عرضه مع بداية الماراثون الرمضاني الجاري، وهو بطولة النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد اعادة الحلقة 10

تعاد حلقات مسلسل بيت الرفاعي بطولة امير كرارة يوميا على قناة ON الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 10

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة، حيث بدأت بمعرفة “عبد الحميد” سيد رجب، الشخص الذي أطلق النار على “فاروق” احمد رزق، وجاءت الرصاصة في زوجته “داليا” دنيا المصري، وذلك خلال مشهد يذهب فيه إلى جابر وهو الشخص الذي ينقب على الآثار في منزله وهدده “فاروق” بأنه سيتقاسم معه في حالة استخراج أي قطع آثار، وأخبر “عبد الحميد” “جابر” أنه شاهد ابنه في جنينة منزل الرفاعي قبل إطلاقه النار على داليا.

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في مشهد آخر رفض “فاروق” طلب زوجته “داليا” بالسفر إلى الخارج ليعيشا حياة مستقرة، وأصر على استمرار العائلة وأن يكون كبيرها رغم عدم وجود أحد مجتمع في العائلة.

وقرر “ياسين” أمير كرارة مغادرة منزل “سامية” ميرنا جميل بعد سرقة أخيها الذهب الذي احضرته طليقته له، وحاولت سامية إقناعه بالتراجع عن قراره ولكنه يغادر المنزل ويسير في الشارع بلا هدف ولا يعرف إلى أي مكان سيذهب إليه.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 11

يذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الحادية عشر مساء اليوم الخميس على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

ويعد مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، وتعرض الحلقة 11 على قناة ON الساعة 9 مساء، وعلى قناة ON دراما، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it.


قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور قصة مسلسل بيت الرفاعي في إطار ساسبنس مشوق، حيث الصراعات بين ابناء عائلة الرفاعي بسبب الورث وتتم جريمة قتل ضد مجهول لتكشف الاحداث الفاعل.


ابطال مسلسل بيت الرفاعي

يخوض بطولة مسلسل بيت الرفاعي النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين منهم احمد رزق وسيد رجب ودنيا المصري وملك قورة وميرنا حميل ورحاب الجمل وتانر نبيل، وإخراج احمد جلال.

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