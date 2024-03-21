الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 10

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يحرص عشاق الدرام ومحبي النجم يحيى الفخراني على متابعة مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني خاصة بعد تسارع وتيرة الأحداث، إذ ينافس مسلسل عتبات البهجة في ماراثون الدراما الرمضانية 2024 على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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مسلسل عتبات البهجة مواعيد اعادة الحلقة 10

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعاد الحلقة الـ 10 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل احداث الحلقة10

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، بافتتاح عرفان والذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله، المحل الخاص به مع حبيبته الجديدة سعاد، والذي طلب منها الزواج.

وفي حين عودة صلاح عبدالله إلى منزله يجد زوجته سما إبراهيم في حالة انهيار عصبي بسبب تردي أوضاع ابنها أشرف المقيم في الخارج.

وينغمس عمر والذي يلعب دوره الفنان خالد شباط أكثر في الدارك ويب ويتقاضي اول راتب منه والذي وصل ل 200 دولار.

وتذهب جميلة والتي تلعب دورها الفنانة بسنت أبو باشا إلى مركز الدروس الخصوصية الذي يديره جدها بهجت الأنصاري والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني وطلبت منه 35 ألف جنيه لشراء بيانو جديد.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 11

وأعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعاد الحلقة الـ 11 من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

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مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة  

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة  

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  •  صلاح عبدالله
  •  سما إبراهيم 
  • خالد شباط 
  • وفاء صادق 
  • مصطفى عنبة
  •  صفاء الطوخي
  •  هنادي مهنا
  •  علاء زينهم 
  • علاء مرسي 
  • بسنت أحمد أبو باشا 
  • محسن منصور
  •  حازم إيهاب 
  • مراد فكري 
  • صادق بوسي الشامي 
  • محمود فايز 
  • حمادة حسني
  •  ليلى عز العرب 
  • محمد البكري
  •  هشام إسماعيل
  •  يوسف عثمان (محمود)

 ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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