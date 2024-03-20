مسلسل "عتبات البهجة" الحلقة 10.. هل تكتشف عالية خيانة صلاح عبدالله؟

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10.. تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عائلي، وينافس المسلسل بقوة في ماراثون الدراما الرمضانية 2024 على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

هل تكشف عالية خيانة صلاح عبدالله؟

في أحداث الحلقة التاسعة لمسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني تكتشف عالية والتي تلعب دورها الفنانة سما إبراهيم دور كذب عرفان والذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله، بعد مراقبته على ابليكيشن عبر الهاتف المحمول.

وتصل “عالية” الكافية الذي يجلس فيه، لكن بعد رحيل الفتاة التي يجلس معها، والتي بدأ يشعر تجاهها بمشاعر حب واعجاب.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 10

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

وتعاد الحلقة الـ10 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.