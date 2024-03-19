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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024..

تفاصيل أحداث الحلقة 9 من مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني"

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

ينتظر جمهور الفنان الكبير يحيى الفخراني بدء الحلقة التاسعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني الذي ينافس بقوة في ماراثون الدراما الرمضانية 2024، على منصات وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 8

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7.. بهجت الأنصاري يخفف عن جميلة شعورها بالذنب

 

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل الحلقة 9

تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني بانغماس خالد شباط والذي يلعب دوره عمر حفيد بهجت الأنصاري والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني، في الدارك ويب الذي يسقط فيه مع أصدقاءه.

مسلسل عتبات البهجة 

 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 10

أعلنت  قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة العاشرة   من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

 على أن تعاد الحلقة الـ10 من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

 

مسلسل عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة  

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة  

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

 

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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