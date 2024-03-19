موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 8

جذب مسلسل عتبات البهجة العديد من الجماهير، الذين يحرضون على متابعته بشكل كبير، خاصًة بعد تصارع الأحداث بشكل كبير جدا، ينتمي مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني لفئة المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة، لذلك فإنه من المقرر أن ينتهي عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في منتصف شهر رمضان المبارك.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد إعادة الحلقة 8

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة الـ 8 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل احداث الحلقة 8

يحاول بهجت الأنصاري والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني أن يحل الأزمات والمشكلات التي تحدث داخل السنتر التعليمي، ومن ثم يبدأ في البث مع عبدالبديع الذي يرفض أن يتدخل لحل المشكلات خوفا من نفر الطلاب من السنتر.

فيما يسقط خالد شباط والذي يلعب دوره عمر حفيد بهجت الأنصاري في براثن الانترنت المشبوهة ويمتنع عن التواصل مع جده.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 9

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة التاسعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة الـ 9 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة التاسعة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.