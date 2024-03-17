مسلسل عتبات البهجة الحلقة الـ7.. القنوات الناقله والمواعيد

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عن القنوات الناقلة والمواعيد الخاصة بعرض الحلقه السابعة من مسلسل عتبات البهجة، للفنان يحيى الفخراني، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وعلى مدار الحلقات الماضية استطاع مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني أن يتربع على عرش المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور وينتظر مواعيد عرض الحلقات الجديده.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

وشهدت الحلقة الماضية العديد من الأحداث التي جعلت الجمهور ينتظر الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة، خاصة بعد تلقي بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني صدمة جديدة في حفيده عمر والذي يقوم بدروه الفنان خالد الشباط، وذلك بعد أن اكتشف أنه يقوم بسرقته.

القنوات الناقله لمسلسل عتبات البهجة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

مواعيد الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو ينتمي إلى المسلسلات فئه الـ15 حلقة، يأتي العرض الاول من المسلسل في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب، والعرض الثاني من المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)