مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني " الحلقة 7.. عمر يكتشف علاقة جميلة بمحمود

تصارع كبير في أحداث مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، والمعروض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 2024.

تفاصيل احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7

بدأت أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، بدخول عمر والذي يلعب دوره الفنان خالد شباط غرفة جميلة ويسرق هاتفها المحمول، ويفتش فيه ليجد صور لها مع يوسف عثمان، والذي يلعب دوره محمود.





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موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 8

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو ينتمي إلى المسلسلات التي تنتمي لفئه الـ15 حلقة، ويعرض على قنوات الشركة المتحدة.

عتبات البهجة

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثامنة

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8،ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

