الثلاثاء 19 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

عمر يسقط في الدارك ويب.. ملخص الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

ينتظر جماهير الدراما المصرية عرض الحلقة التاسعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني والذي يواصل عرضه حتى منتصف شهر رمضان المبارك، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ملخص أحداث الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة

واجه بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة الحلقة ٨ مشكلة جديدة داخل المركز التعليمي الذي يديره هو وعبد البديع الذي يقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل، وخلال تواجده في المركز اكتشف إصابه أحد الطلاب بنوبه صرع وتعرضه من قبل زملائه للتنمر، وطلب من عبد البديع إلقاء محاضرة للطلاب في التربية وكيفية التعامل مع بعضهم لبعض.

وحاول بهجت الأنصاري تقييم الوضع داخل المركز ولقن “عبد البديع” درسا في كيفية قيام المعلم بدوره، وكيف يكون المعلم مُربي أيضا وألا يتعامل المدرس مع المهنة كوظيفة لجلب المال فقط.

عتبات البهجة 

يعيش عرفان والذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبدالله حالة حب جديدة بعد أن قابل إحدى صديقاته القديمة بالصدفة، وخرجا سويا على النيل، وبعد أن أنهى عرفان سهرته عاد لمنزله لتقابله عاليه زوجته والتي تقوم بدورها الفنان اسما ابراهيم وتعبر عن شكها نحو تصرفاته الغريبة، وتستعين بصديقتها لمساعدتها في كشف سر عرفان وسبب تغييره المفاجا.

وافق عمر والذي يقوم بدوره الفنان خالد الشباط على العمل مع الدارك ويب، وجاءت موافقة عمر على العمل في الدارك ويب بشروط أن يحصل على 50٪ من أرباح كل عملية يقوموا بها بالإضافة إلى عدم العمل في كافة الصفقات وأنه سوف يبعد عن الصفقات المشبوه.

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 9

أعلنت  قناة DMC  عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة التاسعة   من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

 على أن تعاد الحلقة الـ 9 من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

 

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7.. بهجت الأنصاري يخفف عن جميلة شعورها بالذنب

الحلقة 7 من مسلسل عتبات البهجة.. بهجت الأنصاري يصاب بالصدمة ويهدأ من روع جميلة

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة التاسعة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة  

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة  

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

  مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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