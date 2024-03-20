الأربعاء 20 مارس 2024
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مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني ملخص الحلقة 9.. عمر يسقط في تجارة الهيروين

مسلسل عتبات البهجة 
مسلسل عتبات البهجة 

ينافس مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني بقوة في ماراثون الدراما الرمضانية 2024 على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة التي تتضمن 15 حلقة فقط ولذلك فإنه من المقرر أن ينتهي في منتصف شهر رمضان المبارك.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. عمر يسقط في تجارة الهيروين

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. بهجت الأنصاري يُحاضر في طلاب مركز الدروس الخصوصية

مسلسل عتبات البهجة  احداث الحلقة 9

سقط عمر والذي يلعب دوره الفنان خالد شباط في الحلقة التاسعة من مسلسل عتبات البهجة والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تجارة مخدر الهيروين وذلك بعد أن ترك منزل جده، وجلس مع أحد أصدقاءه.

تذهب جميلة حفيدة بهجت الأنصاري والتي تلعب دورها الفنانة بسنت أبو باشا إلى منزل صديق عمر، لتطمئن على شقيقها إلا أنه يقابلها مقابلة حادة ويطلب منها الرحيل، وتطلب منه أن يعود معها للمنزل لكنه يرفض.

ويطلب المعلم حنفي يد فلة من جومانا مراد والتي تلعب دور نعناعة، إلا أنها طلبت منه مهلة للحديث مع الفتاة كي تنسي تيتة مغني الشعبي.

ويسقط عمر حفيد بهجت الأنصاري والذي يلعب دوره الفنان خالد شباط في وحل الدارك ويب، ويجد نفسه متورط في الاتجار بمخدر الهيروين.

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 10

أعلنت  قناة DMC  عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة العاشرة   من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

 على أن تعاد الحلقة الـ10 من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة  

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني ملخص الحلقة 9

موعد اعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 9

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9 .. المعلم حنفي يطلب يد فلة من جومانا مراد

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. عمر يسقط في تجارة الهيروين

ابطال مسلسل عتبات البهجة  

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

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