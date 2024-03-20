مسلسل عتبات البهجة الحلقة 10.. إصابة لبني الطوخي باكتئاب ثنائي القطب

بدأ، منذ قليل، عرض الحلقة الـ10 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني الذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عائلي وينافس المسلسل بقوة في ماراثون الدراما الرمضانية 2024 على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة

وبدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني بزيارة بهجت الأنصاري الذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني إلى منزل حبيبته لبني والتي تلعب دورها الفنانة صفاء الطوخي، والتي تشعر بالحزن بسبب عدم زيارة أحفادها وأبناؤها لها ويحاول بهجت التخفيف عنها هو وعرفان الذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله.

وبعد رحيلهم يخبر عرفان والذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله أن صفاء الطوخي والتي تلعب دور لبنى تعاني من اكتئاب ثنائي القطب، وذلك بسبب العقاقير الطبية التي تتناولها، والذي رأها صلاح عبدالله على طاولة في المنزل

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 10

وأعلنت DMC أن خطتها لشهر رمضان تضمن عرض الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

وتعاد الحلقة الـ10 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

وتدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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