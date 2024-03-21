الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد الحلقة 10.. ماذا حدث في أول مواجهة بين دينا الشربيني وملك؟

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل كامل العدد +1، أول مواجهة بين ليلي (دينا الشربيني)، زوجة أحمد مختار (شريف سلامة) و"ملك" الطبيبة المساعدة لدكتور أحمد في العيادة.. فكيف تقابلا وماذا حدث؟

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 

وافقت "ملك" على دعوة "حياة" التي تؤدي دورها (إسعاد يونس)، على حضوره لحفل عيد ميلاد الأطفال التؤام حسن وحسين أبناء دينا الشربيني وزوجها الراحل "عمر" وهو الفنان الراحل مصطفى درويش.

أول مواجهة بين دينا الشربيني و"ملك"

وحينما تقابلت "ملك" مع دينا الشربيني، دبت الغيرة في قلب الشربيني، فحاولت لفت انتباه ملك إلى أنه "تحب زوجها أحمد جدًا"، كما لاحظت ارتداء ملك لشابو يشبه التي ترتديه "الشربيني".

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مسلسل "كامل العدد +1" الحلقة 10.. إسعاد يونس في ورطة داخل عيادة ابنها

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. الشك يهدم العلاقة العاطفية بين كريم وإنجي

أول مواجهة بين دينا الشربيني و"ملك" في مسلسل كامل العدد +1

ليس هذا فقط، ولكن غضب الشربيني جعلها، تسكب العصير على ملابس "ملك" في لحظة انفعالية، مما جعل الحاضرين في عيد الميلاد يتبهون إلى ردة فعل دينا الشربيني.

على الجانب الآخر، تشعر "ملك" بإعجابها الشديد بـ أحمد مختار، حيث التقطت معه صورة تذكارية في عيد ميلاد التؤان حسن وحسين، وظلت طوال الحفل معجبة بهذه الصورة التي ظهرت على هاتفها الشخصي.

وحاولت جيهان الشماشرجي، من تنبيه "دينا الشربيني" من عدم الانسياق إلى "كلام الحموات" وإنه لا يوجد شئ بين "ملك" وزوجها الدكتور أحمد، وهو ما ستظهره أحداث المسلسل اللاحقة.

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 11

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 11

يتشوق الكثير من المشاهدين إلى متابعة مسلسل كامل العدد +1 ومشاهدة الحلقة 11 القادمة من المسلسل، حيث يعرض في الأوقات التالية:

يعرض  مسلسل كامل العدد +1 الحلقة  11على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحًا.

مسلسل كامل العدد +1 قنوات عرض الحلقة الـ 11 

مسلسل كامل العدد +1 قنوات عرض الحلقة الـ 11 

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، حيث تبدأ مشكلات أسرة احمد مختار وليلي، وتبدأ الأسرة في معالجتها، ومع التجمع العائلي المستمر تقع أحداث ممتعة تخطف قلوب المشاهدين وتجعلهم يشعرون بـ "لمة العائلة".

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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