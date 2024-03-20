الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز

الثقافة

إقبال جماهيري كبير فى الليلة الثانية لــ "هل هلالك"

فاعليات هل هلالك
فاعليات هل هلالك

انطلقت فعاليات الليلة الثانية من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ومن تنظيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وقد شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا على برنامجها، بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

تفاصيل فعاليات الليلة الثانية لـ "هل هلالك"

شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة لفرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز، منها "الأقصر بلادنا، اسكندرانى، الحجالة، تنورة، موشح عجبا لغزال، النوبة".

كما شارك البيت بباقة متنوعة من فقرات السيرك القومى بقيادة الفنان وليد طه، التى يحبها كل أفراد الأسرة بمختلف أعمارها، وهى "الأنتيبوت، الساحر، التوازن على الزجاج، الجونجلير، التيابلو"، تحت إشراف الفنان أشرف شعبان.

وقدم البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك.

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خالد جلال يفتتح النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك" بمناسبة شهر رمضان

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الإثنين.. "الليلة الكبيرة" و"عامر التوني" فى أولى ليالى "هل هلالك"

ركن الطفل في “هل هلالك”

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، أقيم فى ركن الطفل لبرنامج هل هلالك، ورشة رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وتقام الورشة أيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

وكان المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، افتتح النسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك"، يوم الاثنين الماضي، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، مؤكدا أن الجمهور ينتظر فعاليات هل هلالك بشغف كبير، وتحرص الأسرة المصرية بمختلف أعمارها على الحضور.

برنامج “هل هلالك”

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان، من خلال تقديمه لعدد من الفاعليات الثقافية والفنية التي تخاطب الجمهور خلال شهر رمضان.

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هل هلالك نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال مركز الهناجر للفنون رضا للفنون الشعبية الأقصر

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