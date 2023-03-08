«هل هلالك».. فوانيس رمضان تزين شوارع الإسكندرية (صور)

هلت بشاير الشهر الكريم فى شوارع وأسواق مدينة الإسكندرية، والتي تزينت بالبهجة والأنوار والأشكال والأنواع المختلفة من الفوانيس استعدادا لاستقبال شهر الصيام، حيث يعد فانوس رمضان من أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المعظم وعادة ارتبط بها الأهالي الكبير والصغير.

أجرت «الدستور» جولة داخل سوق الفوانيس والزينة بميدان المنشية وسط الإسكندرية للتعرف على الأنواع والأسعار ونسب الإقبال قبل أيام من استقبال شهر رمضان المبارك.

قال كمال محمد، صاحب فرش لبيع الفوانيس وزينة رمضان بمنطقة المنشية، وسط الإسكندرية، إن عرض فوانيس رمضان تكون قبل الشهر الكريم بما يقرب من شهر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين بالتعرف على الأنواع والأسعار قبل الإقبال على الشراء والذي يكون قبل استقبال شهر الصيام.

وأضاف لـ«الدستور» أن الأسعار التي يبيع بها هذا العام هي نفس أسعار العام الماضي بالإضافة إلى الأشكال والأنواع التي لم تتغير هذا العام مثل الفانوس الأركت، والصاج والخيامية، والبلاستيك، والألعاب البلاستيكية المختلفة والتي تتغنى بأغاني رمضان المميزة، مشيرًا إلى أن أكثر ما يتواجد بالأسواق هو الفانوس المصري صناعة محلية والتي اثبت وجوده خلال السنوات الماضية وتخطى الفانوس المستورد.

وأوضح أن أسعار الفوانيس متباينة، حيث يصل سعر الفانوس البلاستيك بين 35إلى40 جنيه، والخيامية يبدأ من 25 جنيه ويزداد حسب الحجم، أما الفانوس الصاج فهو يرتفع سعره عن غيره من الأنواع حيث تكون أسعاره 200 و 300 جنيه ويرتفع عن ذلك بحسب الحجم أيضًا، أما الفانوس الأركت فله عدة اسعار وتصميمات ويبدأ من 45 جنيها.

وتابع أن الإقبال يزداد على أفرع الزينة والأضواء والتي تبدأ من 10 جنيهات، بالإضافة إلى مجسمات المسجد والهلال المضيئة، والمفارش والخدديات، التي تتراوح أسعارها بين 20و 25 جنيه، فضلا عن بوكس رمضان والذي يكون به فانوس ومجسم لشخصية رمضانية وسعره ما بين 175 إلى 190، ويمكن إضافة له إضاءة أو هدايا أخرى.

وتحدث احمد إبراهيم، صاحب فرش لبيع الفوانيس إن كل ما هو جديد يجذب الإنتباه، مشيرًا إلى أن الجديد هذا العام شخصيات رمضانية بأحجام مختلفة مثل بوجي وطمطم وبكار وفنانيس، وتغني بأغنيتين، بالإضافة إلى البلورات بشكلها الدائري أو بشكل الفانوس، والمجسمات الفخارية التي تبدأ من 30جنيه.

وأوضح لـ«الدستور» أن الأسعار ارتفعت نسبيًا عن العام الماضي، وذلك في الألعاب والتحف الرمضانية، فيما تشهد الفوانيس الأركت ثبات في أسعارها وتكون في متناول الجميع حيث يبدأ الفانوس من 20 جنيها، مشيرًا إلى أن أنواع فوانيس وزينة رمضان المنتشرة والتي تغزو الأسواق الخشب والصاج والخيامية، ومجسمات عربة الفول، وبائع الكنافة القطايف، وفروع الإضاءة والزينة التي يزداد الطلب عليها قبل قدوم شهر رمضان لتزيين المنازل استعدادا للشهر الكريم.