أبدع فتحي عبدالوهاب في "الحشاشين".. قصة نظام الملك الوزير الفذ وسر تلقيبه بـ"الخواجة"

مسلسلات رمضان 2024..

لفت الفنان فتحي عبدالوهاب، إليه الأنظار في تقديم شخصية الوزير نظام الملك في مسلسل الحشاشين من بطولة النجم كريم عبد العزيز، في موسم مسلسلات رمضان 2024، وفي السطور التالية، نستعرض حكاية نظام الملك الوزير الفذ الأشهر في تاريخ العالم الإسلامي.

من هو الوزير نظام الملك وفترة عهده؟

ويقول عنه الكاتب الدكتور غلام حسين يوسفي، في كتاب "سير الملوك" وترجمه عن الفارسية الدكتور يوسف بكار، إن حياة الخواجة نظام الملك، من حيث التجارب التي استقاها من خلال إدارته دفة الحكم، من حيث طول مدته وزارته، وسعة آفاق حكومته خاصة، جليلة جدًا، ونادرة المثال.

كان نظام الملك وزيرًا للملك ألب أرسلان، وملك شاه السلجوقي ثلاثين سنة (455- 485) وإنه وسع آفاق دولة إيران توسعة لم يُر لها في إيران، نظير في هذا الألف والثلاثمائة سنة من تاريخ الإسلام.

من مرتبة عادية إلى منصب وزير

حياة نظام الملك المبكرة

وُلد الحسن نظام الملك الطوسي، في عام 408 هـ في إحدى القرى التابعة لولاية طوس، وفيها تعلم وقرأ القرآن، وتعلم العربية وفقه الشافعية، والحديث في مدن خراسان، وقد استطاع في سن العشرين أن يظفر بنصيب وافر من العلوم الشرعية، ولقد كان أيضًا كاتبًا قديرًا، إذ تمكن من لفت نظر جعفري بيك أخي طغرل السلجوقي، وصار بعد ذلك كاتب ابنه ألب أرسلان، ومتصدٍ لكل شؤونه.

من مرتبة عادية إلى منصب وزير

تولى نظام الملك، في صباه الكتابة للحاكم أبي علي بن شاذان، وأصبح من بعده كاتب ألب أرسلان إلى آخر العمر، وبتعبير آخر إنه قضى عدة حياته بالسياسة، لقد كانت أمور الدولة كلها إبان وزارته تحت نظره، وعلى يديه تمت إنجازات وأعمال عزيت إليها شهرة السلاجقة الأتراك وتقدمهم.

لقد وصل نظام الملك إلى هذا المقام الرفيع من مرتبة عادية، فقد كان -فيما يقول هو نفسه- لا يملك في أيام شبابه سوى ثلاثة دنانير مما اضطره إلى أن يقترض أربعة أخرى ليتمكن من شراء حصان بسبعة دنانير.

ما حكاية ألقاب نظام الملك؟

كشف الدكتور غلام حسين يوسفي، أن نظام الملك لُقب بـ "تاج الحضرتين" لأنه وزير لسلطانين، ومنح من دار الخلافة لقب "رضي أمير المؤمنين" في حين أن الخلفاء لم يمنحوا لقبًا لأي وزير غيره.

المدارس النظامية في عهد نظام الملك

المدارس النظامية في عهده

أطلق على هذه المدارس "النظامية" نسبة إلى لقبه "نظام الملك"، وزير السلطان ألب أرسلان، وابنه ملكشاه، الذي مكث في الوزارة ثلاثين سنة: عشر منها في سلطنة ألب أرسلان، وعشرون في سلطنة ملك شاه.

ووفقًا لكتاب "الأخلاق عند الغزالي" لـ زكي مبارك، فقد مات «نظام الملك» قتيلًا، ولكن اختلف المؤرخون في سبب قتله، فمنهم من يروي أنه لما أسرف في النفقة على المدارس النظامية، حتى بلغ ما ينفقه على طلبة العلم 600 ألف دينار في السنة، وشى به بعضهم إلى السلطان ملك شاه، وقالوا: "إن الأموال التي ينفقها نظام الملك في ذلك تقيم جيشًا يركز رايته في سور القسطنطينية" فعاتبه ملك شاه في ذلك فأجابه: "يا بني، أنا شيخ أعجمي، لو نودي علي في من يزيد لم أحفظ خمسة دنانير، وأنت غلام تركي، لو نودي عليك عساك تحفظ ثلاثين دينارًا! وأنت مشتغل بلذاتك منهمك في شهواتك، وأكثر ما يصعد إلى الله تعالى معاصيك دون طاعاتك" فقبل ملكشاه وسكت، وقيل بعدها أنه مات مقتولًا.

نظام الملك

ويشير زكي مبارك إلى أنه "حدثت نفرة وقعت بين نظام الملك وبين ملكشاه، فإن حسد الخلفاء والسلاطين لوزرائهم معروف، وعلى الأخص في تلك الأيام المظلمة، التي طبعت بطابع الاستبداد وكان الأمر فيها للهوى، والحكم للجبروت".

وفطن نظام الملك، مبكرًا إلى أن المواجهة يجب أن تكون شاملة، لا تكتفي بالعنصر العسكري أو الأمني فقط، بل برفع الوعي، وذلك من خلال مشروعه الثقافي "المدارس النظامية، حيث أنه أول من فكر في تأسيس هذه المدارس في العالم الإسلامي، من خلال تعيين رواتب وتخصيص مساكن لطلاب العلم، وتأمين سكن ونفقات للمدرّسين، وغيرها.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

يمكنك مشاهدة حلقات مسلسل الحشاشين، عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين مجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز، كل من فتحي عبد الوهاب، شريف سلامة، وعدد كبير من الفنانين.

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