الأربعاء 20 مارس 2024
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توك شو

فتحى عبدالوهاب يكشف كواليس تجسيده لشخصية نظام الملك في "الحشاشين" (فيديو)

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب

أعرب الفنان فتحي عبد الوهاب عن اعتزازه بأدائه لدور نظام الملك في مسلسل "الحشاشين"، مؤكدًا أن تقديم الشخصية جاء نتيجة مجهود جماعي مع الفريق الكبير ورعاية الله.

 

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إلى أن العمل الجماعي أثمر عن نجاح المسلسل، مضيفًا أن القراءة في هذه الفترة، وخاصة رواية "أمين معلوف"، كان لها تأثير بالغ في إعداده للدور.

 

وتطرق عبدالوهاب إلى أجواء التصوير، موضحًا أن الطبيعة الخلابة للوكيشن جعلته يشعر وكأنه عاد بالزمن إلى القرن الذي دارت فيه أحداث المسلسل.

 

وأعرب عن فخره بالمسلسل كمشاهد ومشارك، متمنيًا أن يكون المسلسل بداية لمشاريع مستقبلية، مؤكدا أن النقاشات العميقة مع فريق العمل ساعدت في تجسيد الحقبة التاريخية للمسلسل بدقة.

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