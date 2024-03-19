يوسف الحسينى: لا تنازل عن أى شبر من الأراضى المصرية "تحت أى ظروف"

قال الإعلامي يوسف الحسيني إنه يجب أن نتذكر دائمًا أحد أهم معارك مصر القانونية الكبرى أمام المجتمع الدولي، مطلقا عليها اسم: "معركة القانون الدولي الكبرى"، التي خاضتها مصر من أجل استرجاع مدينة طابا لمكانها الطبيعي.

أضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية أن مصر خاضت هذه المعركة القانونية بفريق مهول من كبار رجال القانون والدبلوماسية والعسكرية المصريين، وفي النهاية استطاعت سيناء عادت بشكل كامل إلى مصر حين تم استرجاع طابا.

أشار الحسيني إلى أن هذا الحدث يدل على قوة عقيدة القوات المسلحة المصرية، والتي تتضمن "لا تنازل عن شبر من الأراضي المصرية تحت أي ظروف مهما كانت التحديات والمغريات".