موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل كامل العدد +1 لـ دينا الشربيني

أصبح الأطفال الصغار في مسلسل كامل العدد+1، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، نجوما مشهورين، لقربهم من قلوب المشاهدين، سواء الكبار أو الصغار، حيث إن المسلسل يخاطب الأعمار المختلفة من الكبار حتى الأطفال والمراهقين، ونستعرض في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل كامل العدد +١، الحلق العاشرة.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد الحلقة 10

حلقة الإعادة لـ حلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة ١٠ من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد الحلقة 10

بدأت أحداث الحلقة، بالترتيب للاحتفال بعيد ميلاد حسن وحسين، أبناء الراحل عمر(مصطفى درويش)، الفنان الحاضر الغائب بمسلسل كامل العدد+١

وخلال أحداث المسلسل، بدأ حفل عيد الميلاد، ولكن الغيرة دبت في قلب دينا الشربيني، حينما رأت ملك، الطبيبة المساعدة ل دينا الشربيني.

ولفتت الشربيني انتباه “ملك” إلى قدر الحب الكبير بينها وبين زوجها، وأولادهم، حتى تبتعد عن طريقه.

وخلال أحداث الحلقة ١٠ من مسلسل كامل العدد، حاولت جيهان الشماشرجي، حل سوء الفهم الذي حدث بينها وبين حبيبها كريم، بعد أن كانت تظن أنه يخونها مع امرأة أخرى.

وأيضًا في مقابلة لها مع أخت كريم، تعرفت جيهان الشماشرجي على شقيقة كريم، مما وطدت علاقتها به، بعد سوء الفهم الذي حدث بينهما.

موعد مسلسل كامل العدد الحلقة 10

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة وحتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات، وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو جميع البيوت المصرية.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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