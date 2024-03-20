الخميس 21 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "كامل العدد +1" الحلقة 10.. إسعاد يونس في ورطة داخل عيادة ابنها

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. شهدت العديد من الأحداث الهامة حيث ذهبت حياة (إسعاد يونس) إلى عيادة ابنها الدكتور أحمد (شريف سلامة) لاستكمال جلسات علاجها، ثم تدخل الدكتورة ملك وترحب بها.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10

وبطريقة كوميدية، تحاول حياة (إسعاد يونس) أن تظهر للدكتورة ملك أن ابنها الدكتور أحمد (شريف سلامة) متزوج ولديه الكثير من الأبناء، وأمسكت ببرواز صورته مع زوجته ليلى (دينا الشربيني) وابنهم عمر، إلا أن الدكتورة ملك لم تتأثر، فوجهت لها “حياة” دعوة لحضور عيد ميلاد أبناء ليلى التوأم حسن وحسين.

وفي يوم عيد الميلاد، قامت ليلى بتحضير الألعاب المختلفة، وحرصت خلال تواجد ملك على إظهار علاقتها الجيدة بأحمد أمامها حتى تتوقف عن حبها لأحمد زوجها، ولكن تخبرها جيهان الشماشرجي «إنجي» أنها لم تشعر بأن ملك تحب أحمد على الإطلاق.

 

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 10

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة إعادة حلقة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

كما يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق، والإعادة  على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

 

مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. كريم يفاجئ إنجي خلال حفل ميلاد توأم ليلى

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. إسعاد يونس تدعو ملك لحضور عيد ميلاد حسن وحسين

أبطال مسلسل كامل العدد +1

 

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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