مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. إسعاد يونس تدعو ملك لحضور عيد ميلاد حسن وحسين

مسلسلات رمضان 2024..

خلال الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1 حرصت ليلى (دينا الشربيني) على الاحتفال بعيد ميلاد ابنيها التوأم حسن وحسين أبناء عمر وهو الفنان الراحل مصطفى درويش، في مزرعة والد دينا الشربيني.

وخلال الإعداد للاحتفال بعيد الميلاد ذهبت إسعاد يونس (حياة) إلى عيادة ابنها الدكتور احمد (شريف سلامة) لعمل فلير، وأثناء تواجدها ذهبت ملك لترحب بها، فقامت حياة بدعوة ملك لحضور عيد ميلاد حسن وحسين.

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا.

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

ابطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربيني

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجي

- ميمي جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- ألفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوي

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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