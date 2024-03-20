"الشركاء معًا" إفطار الهيئة الإنجيلية لـ2000 مصري تحت مظلة التحالف الوطني بحي الأسمرات

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الأربعاء، إفطارًا بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات بالمقطم.

وشارك في الإفطار أكثر من 2000 مواطن، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس اللجنة التنظيمية لعمل التحالف الوطني، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، والقيادات الدينية وقيادات مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الدكتور عبد القوي عن سعادته الكبيرة بالمشهد الحضاري لحي الأسمرات، مضيفًا "إن عدد المستفيدين من الدعم الذي يقدمه التحالف الوطني للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم ما يقرب من 20 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية".

وأكد عبدالقوي، أن التحالف لديه قاعدة بيانات للمواطنين الأولى بالرعاية في المحافظات والقرى.

ويعد إفطار اليوم بالأسمرات هو سلسلة من فاعليات إفطار تحت مظلة التحالف الوطني للأسر الأولى بالرعاية ضمن جدول عمل التحالف الوطني.

وعبر أهالي الأسمرات عن مدى سعادتهم لإفطار اليوم مشدين بما يقدمه التحالف الوطني من أعمال خيرية تمس المواطنين الأكثر احتياجا.

ويقول إبراهيم أحد سكان مدينة الأسمرات، أن الحال اختلف كثيرا عما قبل نظرا لأنهم كانوا يقطنون بمناطق نائية.

وتابع، قائلا: "أحنا بنحب السيسي لانه فاكرنا في ظروفنا دي".

فيما قالت نعمة محمد البالغة من العمر 55 عامًا، أن إفطار اليوم شارك في معرفة الأهالي ببعضهم على البعض.

وتابعت قائلة: "ياريت على طول يحصل الإفطار ده".

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