نائب محافظ القاهرة تبحث مع أعضاء الشيوخ أعمال تطوير طريق كورنيش النيل

بحثت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، موقف تطوير طريق كورنيش النيل والمشروعات والتي تقوم بها شركات المرافق لإزالة كافة التعارضات للمضي قدما في تطوير ورصف ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل بنطاق إحياء التبين وحلوان والمعصرة إلى جانب بحث مقترح عمل تعديلات مرورية بشارع 18 بنطاق حي المعادي وذلك بالتنسيق المستمر والمتواصل مع نواب مجلس الشيوخ طبقا لطلبات الإحاطة.



وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال اللقاء،على أهمية التواصل الدائم وعقد اللقاءات الدورية بين أعضاء مجلس الشيوخ والمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لبحث الحلول والمقترحات للخطط المستقبلية والمشروعات الجارية للمساهمة الفعالة في تحسين الخدمات المقدمة تدعيما لخطط الدولة المتلاحقة في شتى المجالات إلى جانب تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المشروعات من خلال وضع أطر زمنية للانتهاء منها تمهيدا لاستكمال مشروعات الطرق سواء الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية أو إعادة الشيء لأصله للارتقاء بالمظهر العام لشوارع المنطقة ونهوض المشروعات طبقا للجداول الزمنية المعدة.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الموسع الذي عقده نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بحضور النائب أكمل فاروق والنائب عمرو نبيل عضوي مجلس الشيوخ الموقر والدكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي والدكتور أحمد القزاز رئيس حي التبين واللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان واللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة وإدارات الطرق والمجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين بإحياء حلوان والمعصرة والتبين وممثلي شركات المرافق والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة أنابيب البترول ومرور المعادي.

إجتماع اليوم اللقاء الثاني لبحث اعمال التطوير

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى أن اجتماع اليوم يعد اللقاء الثاني التنسيقي لبحث كافة الإجراءات اللازمة لاتخاذ كافة الخطوات للانتهاء من مشروعات المرافق (مياه- كهرباء- صرف صحي- اتصالات وغيرها) المنفذة بنطاق الأحياء المعنية للانتهاء من رصف الطرق بها ومنها طريق كورنيش النيل في إطار المتابعة المستمرة الدورية لكافة المشروعات بالمنطقة والتعاون المستمر مع أعضاء مجلس الشيوخ الموقر ولجنة الإسكان والإدارة المحلية مما يسهم بشكل كبير في تحقيق جانب من الخطة الاستراتيجية الشاملة للتطوير وإيجاد آلية تنفيذية للتعامل معها وإيجاد حلول جذرية لها.



وخلال اللقاء تم استعراض اقتراح النائب أكمل فاروق والخاص بعمل تحويلات مرورية بشارع 18 بنطاق حي المعادي والذي يبلغ طوله 1150 مترا بعرض يتراوح من 7 إلى 8 أمتار بداية من شارع النادي حتى شارع 250 ليتقاطع مع ميدان النهضة وشارع بورسعيد ليكون في اتجاه واحد لتحقيق السيولة المرورية به خاصة في ظل وجود عدد من الأنشطة التجارية بمحيطه والتي خلقت ازدحاما مروريا بنطاق المنطقة مع خلق مسار بديل للاتجاه الآخر ليكون شارع 17.



ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بعمل جولة ميدانية بحضور النائب أكمل فاروق والسيد رئيس حي المعادي وممثل المرور ومديرة إدارة الطرق بالمنطقة الجنوبية لمعاينة المقترح على أرض الواقع وإمكانية تنفيذه ليسهم في تحقيق السيولة المرورية وخدمة أهالي الحي.

نائب محافظ القاهرة تتابع نسب التنفيذ

وفي سياق متصل، تمت متابعة نسب تنفيذ مشروعات المرافق التي تتم بنطاق كورنيش النيل بنطاق إحياء التبين وحلوان والمعصرة موجه بالإفادة بالجداول الزمنية لتوقيتات نهو المشروعات الجارية والمستقبلية تمهيدا لتطوير ورصف الطرق بكورنيش النيل من خلال تذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تعوق الأعمال وإيجاد حلول عاجلة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة النقل.



وتخلل اللقاء حصر تام بكافة تعارضات المشروعات بكورنيش النيل لنهوها من خلال تقسيم الأعمال لعدة قطاعات لسهولة إنجازها طبقا للجداول الزمنية حيث تم التوجيه بعمل تقرير مفصل بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع السابق والحالي لعرضها على لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ.



كما شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بنهي جميع أعمال إعادة الشيء لأصله في المسافة من محطة كفر العلو حتى ركن فاروق بمعرفة شركة الأنابيب للبترول إلى جانب التنسيق مع مديرية الطرق بمحافظة القاهرة لإعادة الشيء لياصلة في المنطقة الواقعة من سير الكوك حتى ميدان الحديد والصلب بطول 1750 مترا بالإضافة إلى العمل على إنهاء أعمال مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والخاصة بخط 1000 ملل والقيام بتجارب التشغيل تمهيدا لبدء أعمال إعادة الشيء لاصلة.

كما وجهت عبد المنعم، بقيام حي حلوان بترميم جزئي للطريق في المنطقة الواقعة أمام مسجد الشهيد بكفر العلو موجهة السادة رؤساء الأحياء المعنية بضرورة التنسيق التام مع شركات المرافق وتسهيل استخراج تراخيص الأعمال لتنفيذها على وجه السرعة على أن يتم عقد لقاءات دورية لمتابعة نسب تنفيذها.

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