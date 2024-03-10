الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشدد على مديرية الطب البيطرى بمراجعة الأسواق قبل رمضان

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

تواصل محافظة القاهرة رفع درجة الاستعدادية لاستقبال شهر رمضان الكريم، وشددت على كافة هيئاتها وأجهزتها بالتأهب.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء؛ للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين، مع تشـديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسـواق وثلاجات حفظ اللحوم.
 

المديرية رفعت درجة الاستعداد 

وأشار د. صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات على الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057، وتم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.
 

تكثيف حملات المرور على المنشآت التى تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها

وأضاف "زينهم" أنه سيتم تكثيف حملات المرور على المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة، كمحلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة، حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ ومستمرة حتى نهاية الأعياد وشم النسيم، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية المعروض، مع تكـثيف حـملات الكلاب الضالة، خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلون.

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