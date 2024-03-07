تكريم الأم المصرية على مستوى المنطقة الشمالية بالقاهرة

حرص الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة على حضور احتفال بمناسبة عيد تكريم المرأة المصرية والأم المثالية على مستوى المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة بالمركز الاستكشافي للعلوم بحى حدائق القبة.

وقدم نائب محافظ القاهرة شهادات تقدير وهدايا تقديرًا لجهودها فى تربية أبنائها لكونها عماد الأسرة المصرية والمدرسة التي تصنع شبابًا وابطالا لديهم القدرة على بناء الوطن.

مسيرة الأم المصرية مازالت مستمرة

وثمن نائب المحافظ مسيرة الأم المصرية مازالت مستمرة وتواصل رحلتها معهم من العطاء لأبنائها وأن المرأة المصرية نموذجًا يحتذى به فى التضحية والعطاء والكفاح على مر العصور.

وأضاف نائب محافظ القاهرة خلال كلمته أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة فى عهد الجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق الإستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة وهو ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وادماجها كعنصر فاعل ورائد فى خطط التنمية المستدامة.

كما شارك فى الحضور النائب عمر وطني عضو مجلس النواب ورؤساء الأحياء وممثلي المجتمع المدني، متمنيًا لكل سيدات مصر العظيمات التوفيق والنجاح.

وكان تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة معرض "أهلًا رمضان" بباب الشعرية الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.



وقد حرص محافظ القاهرة خلال تفقده للمعرض الذى يلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لانخفاض أسعاره عن السوق على التأكد من توافر كافة السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بكميات تكفى حاجة المواطنين.



وثمن محافظ القاهرة دور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسى للأجهزة التنفيذية فى تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.



وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر عدد كبير من المنافذ فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بالعاصمة.

نائب محافظ القاهرة خلال حضوره الإحتفالية

نائب محافظ القاهرة خلال حضوره الإحتفالية

نائب محافظ القاهرة خلال حضوره الإحتفالية

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