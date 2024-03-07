الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تكريم الأم المصرية على مستوى المنطقة الشمالية بالقاهرة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال حضوره الإحتفالية

حرص الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة على حضور احتفال بمناسبة عيد تكريم المرأة المصرية والأم المثالية على مستوى المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة بالمركز الاستكشافي للعلوم بحى حدائق القبة.

وقدم نائب محافظ القاهرة شهادات تقدير وهدايا تقديرًا لجهودها فى تربية أبنائها لكونها عماد الأسرة المصرية والمدرسة التي تصنع شبابًا وابطالا لديهم القدرة على بناء الوطن.

مسيرة الأم المصرية مازالت مستمرة 

 

وثمن نائب المحافظ مسيرة الأم المصرية مازالت مستمرة وتواصل رحلتها معهم من العطاء لأبنائها وأن المرأة المصرية نموذجًا يحتذى به فى التضحية والعطاء والكفاح على مر العصور.

وأضاف نائب محافظ القاهرة خلال كلمته أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة فى عهد الجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق الإستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة وهو ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وادماجها كعنصر فاعل ورائد فى خطط التنمية المستدامة.

كما شارك فى الحضور النائب عمر وطني عضو مجلس النواب ورؤساء الأحياء وممثلي المجتمع المدني، متمنيًا لكل سيدات مصر العظيمات التوفيق والنجاح.

 

وكان تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة معرض "أهلًا رمضان" بباب الشعرية الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.


وقد حرص محافظ القاهرة خلال تفقده للمعرض الذى يلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لانخفاض أسعاره عن السوق على التأكد من توافر كافة السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بكميات تكفى حاجة المواطنين.


وثمن محافظ القاهرة دور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسى للأجهزة التنفيذية فى تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.


وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر عدد كبير من المنافذ فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بالعاصمة.

نائب محافظ القاهرة خلال حضوره الإحتفالية
نائب محافظ القاهرة خلال حضوره الإحتفالية
نائب محافظ القاهرة خلال حضوره الإحتفالية
نائب محافظ القاهرة خلال حضوره الإحتفالية
نائب محافظ القاهرة خلال حضوره الإحتفالية
نائب محافظ القاهرة خلال حضوره الإحتفالية
FB_IMG_1709812352401
FB_IMG_1709812352401
FB_IMG_1709812350508
FB_IMG_1709812350508
FB_IMG_1709812348692
FB_IMG_1709812348692
الأم المثالية حدائق القبة الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

مواعيد الصلاة في رمضان 2024 في محافظة القاهرة وفقا للإمساكية

محافظة القاهرة تبدأ فى أعمال إعادة تخطيط رمسيس والسبتية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

ضبط 18 مسئولًا فى شركة الطيران الوطنية اختلسوا مليون دولار للاتجار بالنقد الأجنبى

بعد تحرير سعر الصرف.. 245 جنيهًا فرقًا بين سعر الذهب المحلي والعالمي

عطل فنى يضرب فيسبوك

ضبط مندوب مبيعات اعتدى على نجلته جنسيًا في الدقهلية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة