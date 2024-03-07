قطع المياه لمدة 10 ساعات عن مدينة الحوامدية بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في اطار تنفيذ أعمال ربط خط طرد قطر ۸۰۰ مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالحوامدية فسوف يتم تنفيذ اعمال الربط على الخط القائم الأمر الذي يتطلب قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات لتنفيذ أعمال الربط.

وأوضحت المحافظة أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (۱۰) ساعات من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٣/٨ الى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩. لاتمام أعمال الربط، وتشير محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.