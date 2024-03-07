الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يستقبل سفراء أمريكا اللاتينية خلال زيارتهم للمنطقة الأثرية بالبدرشين

خلال لقاء محافظ الجيزة
خلال لقاء محافظ الجيزة وسفراء دول أمريكا اللاتينية

التقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين بمصر في زيارة لبعض المزارات السياحية والمنطقة الأثرية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين وذلك في إطار برنامج زيارة تم تنظيمها لوفد السفراء للترويج للقدرات المصرية في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية بهدف عرض فرص الاستثمار وتنامي الحركة السياحية الوافدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بجانب إبراز جهود الحكومة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة عن طريق استعراض المشروعات القومية العملاقة. 

جاء ذلك بحضور هند عبدالحليم، نائب المحافظ، والسفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، ومايكل جمال، المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، حيث ضم الوفد سفراء وسفيرات دول (بنما، فنزويلا، كولومبيا، الأورجواي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا،  الدومينيكان، الباراجواي، جواتيمالا).

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة تتميز بالتنوع الكبير ما بين الريف والحضر وتمتلك العديد من المزارات السياحية، لافتًا إلى أن المحافظة تشهد نهضة حضارية كبيرة من مشروعات تنموية وقومية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يأتي على رأسها مبادرة "حياة كريمة" والعديد من مشروعات بشبكة الطرق. 

وأكد المحافظ، خلال لقاءه مع وفد السفراء إلى أن الجيزة تمتلك مقومات سياحية وتاريخية رائعة يتم التخطيط للنهوض بها وزيادة الترويج لها، حيث تمتلك العديد من المقاصد والمواقع  الأثرية والتاريخية والإمكانات السياحية المتنوعة والمقومات التي تؤهلها لتكون من أهم المناطق والمزارات السياحية على مستوى العالم، لا سيما مع سعي المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة  للنهوض بالإمكانات الأثرية والسياحية واستغلال الكنوز الأثرية بها للترويج لها لتكون مقصدًا للسياحة الخارجية والداخلية بالتنسيق مع الوزارات المختصة من الآثار والسياحة والمؤسسات الدولية المعنية بالتراث والحضارة. 

وتضم الجولة السياحية التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الخارجية لوفد السفراء والتي رافقتهم خلالها هند عبدالحليم، نائب المحافظ، وعزة وهدان، مدير الإدارة العامة للسياحة (مدرسة النيل للسجاد  وزيارة لهرم سقارة ومتحف ايمنحتب وجوله بالمناطق الريفية).

خلال لقاء محافظ الجيزة وسفراء دول أمريكا اللاتينية
خلال لقاء محافظ الجيزة وسفراء دول أمريكا اللاتينية
خلال لقاء محافظ الجيزة وسفراء دول أمريكا اللاتينية
خلال لقاء محافظ الجيزة وسفراء دول أمريكا اللاتينية
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