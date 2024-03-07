نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة زينب

واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية متابعة كافة مستجدات التطوير والتي يشهدها حاليا ميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة به، وذلك في إطار رفع كفاءة وتجميل جميع الميادين والشوارع لخلق متنفسات حضارية للمواطنين، وتحسين المظهر العام وتطوير المناطق المحيطة بالمعالم التاريخية والدينية، التي تزخر بها احياء المنطقة الجنوبية خاصة من قرب حلول شهر رمضان المعظم وطبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع المطلة على رحاب مسجد السيدة زينب

وأجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولة تفقدية، لمتابعة اعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة والشوارع المطلة على رحاب مسجد السيدة زينب اولا بأول وبذل اقصى الجهود لخروج الاعمال الى النور بالمظهر اللائق والتي تتماشى مع عراقة وجلال المزارات.

ورافقت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي السيدة زينب جولة نائب المحافظ لتنفيذ كافة التوجيهات المتعلقة بأعمال التطوير، والتي على مواصلة الاعمال بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية والهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة والتي تشمل العمل على تحسين الموقع العام.

وتشمل أعمال التطوير ورفع الكفاءة الطرق، وترميم ودهان البلدورات والارصفة الى جانب الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصوره جمالية، مع رفع نواتج التقليم ورفع كفاءة أعمدة الانارة ودهانها واستبدال الكشافات التالفة، مع الانتهاء من استعدال باقي الأعمدة وصيانه الولاعات ودهان أكشاك الإنارة.

رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة زينب

وخلال العمل اكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الأجهزة التنفيذية والمعنية بالاهتمام التام والحرص على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة به، ومنها شارع بورسعيد وشارع السد ودهان العقارات بألوان موحدة نظرا للإقبال الشديد من المواطنين لزيارة الميدان خاصة، ومزارات آل البيت المختلفة بصفة عامة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وعلى هامش الجولة قامت الاجهزة التنفيذية وادارات الاشغالات والمتابعة الميدانية بحي السيدة زينب بحملة مكبرة لازالة كافة الاشغالات والمخالفات والتي تعوق الطريق وتعرقل الحركة المرورية وشغل الارصفة الى جانب الحفاظ على المظهر الجمالي المواكبة لاعمال التطوير وذلك بميدان السيدة زينب وبجوار مدرسة الخديوية.

نائب محافظ القاهرة تكثف جولاتها لمحيط مسجد السيدة زينب

نائب محافظ القاهرة تكثف جولاتها لمحيط مسجد السيدة زينب

نائب محافظ القاهرة تكثف جولاتها لمحيط مسجد السيدة زينب