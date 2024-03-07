الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مواعيد قطع المياه 6 ساعات في الجيزة غدا الجمعة

انقطاع مياه
انقطاع مياه

أعلنت محافظة الجيزة، أنه نظرا لتنفيذ خط مياه شرب ٢٠٠ مم، وذلك لتحسين الضغوط بمنطقة عمرو بن العاص وكفر طهرمس المقارب الانتهاء منه، يستلزم الأمر تنفيذ أعمال الربط على المصدر. 
 

وأشارت  محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة  6 ساعات من الساعة 12 مساءًا يوم الجمعة حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩، وذلك لربط الخط الجديد مع الخط القائم.
 

وتوضح محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي منطقة عمر بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، والصفا والمروة، والطوابق. 
 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة  موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات. 
 

وتوضح محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

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