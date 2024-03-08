محافظ الجيزة يفتتح مسجد مصطفى محمود الجديد بالسادس من أكتوبر

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مسجد الدكتور مصطفى محمود الجديد بالمجمع الطبي للراحل بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وخلال افتتاح المسجد، هنأ اللواء أحمد راشد مواطني محافظة الجيزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة التراحم والتكافل وتضافر الجهود لخدمة الوطن والمجتمع.

وأكد محافظ الجيزة أن العالم الراحل الدكتور مصطفى محمود له الكثير من الإنجازات التى ما زال يلمسها الكثيرون فى الخدمات الاجتماعية والتنموية وجاءت جمعية مصطفى محمود التي تعد واحدة من أهم الجمعيات التى عملت فى المجال الخيرى منذ أكثر من 40 عامًا، وحرصت على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين لتكون بابًا من أبواب الأعمال الخيرية المستمرة في عطائها بعد وفاة الدكتور مصطفي محمود رحمه الله، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المسجد على أعلى مستوى لاستقبال المصلين بدءًا من شهر رمضان المبارك.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح المسجد مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل وهو بيت من بيوت الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم.



محافظ الجيزة يشيد بالدور الوطني لجمعية الدكتور مصطفى محمود

وأشاد محافظ الجيزة بالدور الوطني لجمعية الدكتور مصطفى محمود، التي تشارك فى المبادرات القومية مثل مشروع سكن كريم وتعمير المساجد وصرف منح مادية وإطلاق القوافل الطبية ومساعدات المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، وجميعها أولويات هامة تمس حياة المواطنين، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكل أجهزتها على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة اهتمام الدولة ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأضاف أن الدولة المصرية شهدت طفرة هائلة في إنشاء المساجد، فضلًا عن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة للمساجد القائمة بالفعل وهو ما يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة في البناء والتشييد وعمارة المساجد.

ومن جهته، قال محافظ الوادي الجديد إن جمعية الدكتور مصطفى محمود تعد من الجمعيات الرائدة في العمل الأهلي والمجتمعي، مشيرًا إلى أنه منذ أيام تم تنظيم قافلة طبية كبيرة بالتعاون مع الجمعية.

وكرمت جمعية الدكتور مصطفى محمود اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، وعددًا من المشاركين والمساهمين والاستشاريين العاملين على إقامة المجمع الطبي للراحل مصطفى محمود.



جانب من افتتاح محافظ الجيزة لمسجد مصطفى محمود

جانب من افتتاح محافظ الجيزة لمسجد مصطفى محمود

جانب من افتتاح محافظ الجيزة لمسجد مصطفى محمود

جانب من افتتاح محافظ الجيزة لمسجد مصطفى محمود

جانب من افتتاح محافظ الجيزة لمسجد مصطفى محمود

جانب من افتتاح محافظ الجيزة لمسجد مصطفى محمود

جانب من افتتاح محافظ الجيزة لمسجد مصطفى محمود