أسماء المقبولين بوظيفة "عامل حفر أو خدمات" بشركة مياه الشرب بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة “عامل حفر او خدمات” طبقا لإعلان التوظيف رقم (3) الصادر في 29-11-2023 طبقا للكشف المرفقة.

وننشر عبر الكشوف التالية النتيجة النهائية للمقبولين بوظيفة عامل حفر أو خدمات.

مياه القاهرة: تجديد شهادة الآيزو بقطاع المشروعات للمرة الثانية

وكان صرح المهندس مصطفى الشيمى – رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة بأن قطاع المشروعات، بالشركة قد اجتاز جميع المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة الايزو ويأتي ذلك تتويجًا لمجهودات المهندسين القائمين على إدارة منظومة المشروعات بالشركة.

وأوضح الشيمى أن تقرير لجنة المراجعة جاء خاليا تمامًا من أى ملحوظات تذكر حول آداء قطاع المشروعات.

واعتبر فريق التقييم أن قطاع المشروعات بالشركة نموذجًا للشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع مياه الشرب.

وأرجع الشيمى ذلك إلى حجم الصعوبات والتحديات الفنية التي يواجهها قطاع المشروعات الشركة والتي ثقلت مهارات جميع العاملين في هذا القطاع بالعديد من المهارات الفنية المختلفة.

وقال الشيمي إن قطاع المشروعات في تطوير وتحديث مستمر، مستعينا بأحدث الأساليب التكنولوجية في مختلف المشروعات بالشركة، وكذا تقديم الخبرات للشركات الأخرى.

وأكد الشيمى أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لا زالت مستمرة في تأهيل جميع قطاعاتها للحصول على اعتمادات الجودة في مجالات العمل المختلفة، مشددا على أهمية شهادة الأيزو لما لها من أهمية في الوصول إلى أعلى معدلات الدقة لنتائج التحاليل والالتزام بمعايير الجودة العالمية. لضمان تقديم خدمات مثلى لعملاء الشركة.

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