محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسى بانتصارات العاشر من رمضان

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان جاء فيها:

"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة وقياداتها التنفيذية بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان..هذه الذكرى الوطنية التي ستظل خالدة عبر الأجيال والتى نتذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات أبطال قواتنا المسلحة البواسل حصن الوطن الغالى.

داعيًا الله عز وجل أن يؤيدكم بنصر من عنده ويسدد خطاكم لتظل مصر قوية آمنة مستقرة، وان يتحقق لشعبها العظيم كل الخير والنماء في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة".