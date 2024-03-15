محافظة القاهرة تبحث حل مشاكل مشروعات الصرف الصحى بالمرج

عقد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة اجتماع بمقر رئاسة المنطقة الشرقية للإستماع بخصوص متابعة حل مشاكل مشروعات الصرف الصحي بمنطقة المرج بحضور المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي والمهندس رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بوزارة الإسكان، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والنائب أحمد علي والنائب محمد البنا أعضاء مجلس النواب عن دائرة المرج ومحمد عبد الهادي رئيس حي المرج.



وتناول الإجتماع مناقشة حل مشكلات الصرف الصحي بمنطقة المرج وأيضا تحديد توقيتات الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بمناطق متعددة بحي المرج.

كما تناول الاجتماع أيضا متابعة الإنتهاء من محطتين لمعالجة المياه (محطة مؤسسة الزكاة ومحطة زينب الوكيل) يأتي ذلك.

وكان قام اللواء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة لمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها خاصة السلع الأساسية .



وأكد محافظ القاهرة، على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمقررات التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم بمنافذ البيع المنتشرة بالمدينة، وكذلك توافر الخبز البلدى المدعم بمخابز المدينة بكميات تفى حاجة المواطنين وفى التوقيتات التى تناسب احتياجاتهم فى شهر رمضان المعظم.



وشدد محافظ القاهرة، على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.



وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل الحفاظ على المواطنين ولضمان استمرارية الحفاظ عليها.

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه