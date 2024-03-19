وكيل مديرية تعليم القاهرة لشئون الإدارات تتفقد مدارس دارالسلام وتشهد مسابقة لأوائل الطلبة

تابعت زينب عبدالفتاح، وكيل مديرية القاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم مدرستى دارالسلام الإعدادية الثانوية وجمال عبدالناصر الابتدائية للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.

كان فى استقبالها حسن الصعيدى، مدير عام الإدارة، ومديرو المدارس، وتفقدت وكيل المديرية مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بمدرسة دارالسلام الإعدادية وحثت الطلاب على الجد والاجتهاد والتنافس الشريف.

قامت “عبدالفتاح” بالمرور على قاعات رياض الأطفال بمدرسة جمال عبدالناصر، وأشادت بالجهد الذى تبذله معلمات رياض الأطفال فى تربية وتعليم النشء باستخدام جميع الوسائل التعليمية الممكنة من( لوحات وأغان) لتوصيل المعلومات بسهولة ويسر لأبنائنا الصغار.

فى ختام الزيارة تقدمت وكيل المديرية بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ومديرى المدارس والمعلمين على جهدهم المبذول للارتقاء بمستوى أبنائنا الطلاب وبالعملية التعليمية ككل.

تأتي الجولة وفق توجيهات أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، بتكثيف المتابعات والجولات التفقدية لجميع مدارس القاهرة لمتابعة حسن سير العملية التعليمية.

وفي سياق آخر، كان تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال إقامة مصنع للملابس الجاهزة بحى الأسمرات والذى يتم إنشاؤه لتوفير أكثر من ٤٠٠ فرصة عمل للقاطنين بالمدينة بتكلفة تقارب 21 مليون جنيه.



وأكد المحافظ أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.



وأضاف أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.



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