الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل مديرية تعليم القاهرة لشئون الإدارات تتفقد مدارس دارالسلام وتشهد مسابقة لأوائل الطلبة

وكيل الشئون التعليمية
وكيل الشئون التعليمية بمديرية تعليم القاهرة خلال جولتها

تابعت زينب عبدالفتاح، وكيل مديرية القاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم مدرستى دارالسلام الإعدادية الثانوية وجمال عبدالناصر الابتدائية للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.

كان فى استقبالها حسن الصعيدى، مدير عام الإدارة، ومديرو المدارس، وتفقدت وكيل المديرية مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بمدرسة دارالسلام الإعدادية وحثت الطلاب على الجد والاجتهاد والتنافس الشريف.

قامت “عبدالفتاح” بالمرور على قاعات رياض الأطفال بمدرسة جمال عبدالناصر، وأشادت بالجهد الذى تبذله معلمات رياض الأطفال فى تربية وتعليم النشء باستخدام جميع الوسائل التعليمية الممكنة من( لوحات وأغان) لتوصيل المعلومات بسهولة ويسر لأبنائنا الصغار.

فى ختام الزيارة تقدمت وكيل المديرية بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ومديرى المدارس والمعلمين على جهدهم المبذول للارتقاء بمستوى أبنائنا الطلاب وبالعملية التعليمية ككل.

 

تأتي الجولة وفق توجيهات أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، بتكثيف المتابعات والجولات التفقدية لجميع مدارس القاهرة لمتابعة حسن سير العملية التعليمية.

 

وفي سياق آخر، كان تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال إقامة مصنع للملابس الجاهزة بحى الأسمرات والذى يتم إنشاؤه لتوفير أكثر من ٤٠٠ فرصة عمل للقاطنين بالمدينة بتكلفة تقارب 21 مليون جنيه. 
 

وأكد المحافظ أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.
 

وأضاف أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة. 
 

IMG-20240319-WA0003
IMG-20240319-WA0003
IMG-20240319-WA0000
IMG-20240319-WA0000
IMG-20240319-WA0002
IMG-20240319-WA0002
IMG-20240319-WA0001
IMG-20240319-WA0001
FB_IMG_1710810871313
FB_IMG_1710810871313
جولات تعليم القاهرة سير العملية التعليمية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

إمساكية شهر رمضان 2024 مواعيد الافطار والسحور في محافظة القاهرة

موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 5 رمضان 2024 في محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات في اليوم التالي فلسطينيا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251