مدير تعليم العاصمة يفتتح الدورة الرمضانية لكرة القدم

افتتح أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة " الدورة الرمضانية لكرة القدم للبنين لعام 2024 بمركز شباب العباسية الرياضى

وشهد الافتتاح كل من زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ومنى طاهر مدير عام الشئون المالية ود. همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية وياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات وإيمان الجوهرى موجه عام التربية الرياضية ولفيف من القيادات والمشرفين

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن مشاركة 14 فريق في الدورة الرمضانية لعام 2024 اليوم.

مراسم الافتتاح

بدا الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ودخول حملة أعلام الفرق المشاركة

وألقى مدير المديرية كلمة رحب فيها بالسادة الحضور، مشيرًا إلى أهمية إقامة الدورة الرمضانية والتى تهدف إلى تعزيز قيم التعاون والروح الرياضية بين الطلاب، وتوفير بيئة مشجعة لممارسة الرياضة والتفاعل الاجتماعي.

بعدها قدم توجيه عام التربية الرياضية دروع التميز لمدير تعليم القاهرة ووكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم العام والتجريبيات لجهودهم المبذولة في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وافتتح وكيل أول الوزارة الدورة الرمضانية بإعطاء إشارة البدء لضربة البداية للمباراة

وتستمر الدورة الرمضانية لمدة أربعة أيام اعتبارًا من اليوم ٢٠٢٤/٣/١٨ وحتى الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢١ لجميع الإدارات التعليمية.

وفى الختام أعرب مدير تعليم العاصمة عن سعادته بافتتاح الدورة لهذا العام متمنيا أن يسودها روح المنافسة الشريفة والشفافية متمنيًا التوفيق والنجاح والتميز للجميع.

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