الأم المثالية بالقاهرة لـ"الدستور": "شكرا لأولادي لأنهم بلوا ريقي"

عملت كمشرفة في دار أيتام واستثمرت في أبنائها ليصبحوا أطباء، عايدة سعيد أبادير الأم المثالية بمحافظة القاهرة.

"الدستور" بدوره أجرى حديثا مع الأم المثالية بمحافظة القاهرة وذلك لمعرفة ملامح كفاح الأم المثالية في العاصمة وحصولها على الجائزة دونا عن الآخرين.



تقول عايدة إنها قدمت في مسابقة الأم المثالية وهي لا تعلم أنها ستحصل عليها وتفوز بها، مضيفة: “زوجي توفي من 15 سنة وكنت أقدم كل شيء لأولادي لألتمس لهم نورا في مشوارهم كنت أقوم بالعمل ليل ونهار”.



ابنتان وولد رصيد عايدة أبادير الأم المثالية بمحافظة القاهرة، تقول إن أولادها “بلوا ريقها” بحصولهم على درجات علمية مرموقة، بدخول ابنة وابن للطب وابنة كمدرسة فرنسية.



وتابعت عايدة بأن حالها حال كل أم تكافح وتضحي من أجل أولادها وسعادتهم دون الشعور بأي تعب أو حزن.

وفي نهاية حديث الدستور مع السيدة عايدة أبادير الأم المثالية بمحافظة القاهرة وجهت شكرها لأولادها لأنهم كللوا كفاحها بنجاحهم بدراستهم وأن تعبها معهم لم يذهب هباء.