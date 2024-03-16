السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء أعمال المرحلة النهائية من تطوير شارع ذوالفقار بالمنيل

أعمال المرحلة الاخيرة
أعمال المرحلة الاخيرة من تطوير شارع ذو الفقار بالمنيل

تواصل محافظة القاهرة أعمالها الخاصة بتطوير الشوارع العامة والشراين المرورية الرئيسية ضمن أجندة أعمالها الخاصة بتطوير الطرق بما يواكب الأعمال التي تخوضها الدولة.

ومن بين الأحياء التي تضعها محافظة القاهرة على جدول أعمالها تطوير حي مصر القديمة الواقع جنوب العاصمة والذي يضم العيد من المشروعات القومية.

بدء أعمال المرحلة النهائية من تطوير شارع ذو الفقار 

وبدأت أجهزة محافظة القاهرة في أعمال المرحلة النهائية من تطوير شارع ذو الفقار بالمنيل.

وأجرى اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة وسناء محمود سكرتير عام الحي جولة تابع فيها اعمال شارع سعيد ذوالفقار بالمنيل والذي سيتم البدء في المرحله النهائية من تطويره بالبدء في خطة الرصف.

وأشار رئيس حي مصر القديمة إلى أن الغرض من تطوير الشارع الحيوي جعله محور هام في منطقه المنيل وتحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات والاشتباكات المرورية وذلك ضمن خطة تالف الرصف وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وسبقت أعمال تطوير الشارع حملة كلف بها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهره للمنطقة الجنوبية بقيام حي مصر القديمه بقيادة من المهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، وادارت المتابعة الميدانية الحملة مع الاشغالات والاجهزة المعنية برفع وازالة كل ما يشغل حرم الطريق بشارع سعيد ذوالفقار. 
 
وتمكنت الحملة من إعادة الانضباط بالشارع، ضمن خطة المرور، وإيداع المضبوطات بمخزن الحي. بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان قام اللواء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة لمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها خاصة السلع الأساسية.

وأكد محافظ القاهرة على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمقررات التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم بمنافذ البيع المنتشرة بالمدينة، وكذلك توافر الخبز البلدى المدعم بمخابز المدينة بكميات تفى حاجة المواطنين وفى التوقيتات التى تناسب احتياجاتهم فى شهر رمضان المعظم.

وشدد محافظ القاهرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

أعمال المرحلة الاخيرة من تطوير شارع ذو الفقار بالمنيل
أعمال المرحلة الاخيرة من تطوير شارع ذو الفقار بالمنيل
أعمال المرحلة الاخيرة من تطوير شارع ذو الفقار بالمنيل
أعمال المرحلة الاخيرة من تطوير شارع ذو الفقار بالمنيل
أعمال المرحلة الاخيرة من تطوير شارع ذو الفقار بالمنيل
أعمال المرحلة الاخيرة من تطوير شارع ذو الفقار بالمنيل
أعمال المرحلة الاخيرة من تطوير شارع ذو الفقار بالمنيل
أعمال المرحلة الاخيرة من تطوير شارع ذو الفقار بالمنيل
أعمال المرحلة الاخيرة من تطوير شارع ذو الفقار بالمنيل
أعمال المرحلة الاخيرة من تطوير شارع ذو الفقار بالمنيل
تطوير حي مصر القديمة حي مصر القديمة المنيل محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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