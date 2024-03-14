الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد معدلات تنفيذ مصنع الملابس الجاهزة بحى الأسمرات

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إقامة مصنع للملابس الجاهزة بحى الأسمرات والذى يوفر أكثر من 400 فرصة عمل للقاطنين بالمدينة بتكلفة تقارب 21 مليون جنيه. 

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وأضاف محافظ القاهرة، أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،  قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة. 


والمصنع الذى تم الانتهاء من 95% من الأعمال به يقع على مساحة 1000م2 ويشغل المبنى الخاص به والمكون من 3 أدوار مساحة 600 م2، ومزود بكافة الخدمات، كما يضم معرضًا للمنتجات التى سيتم توجيهها للتصدير، وتم استغلال مساحة السطح فى إقامة مسجد، كما تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات الإجتماعية التابعة لواحدة من أكبر المؤسسات العاملة فى مجال صناعة الملابس لتشغيله بما يتيح دخل كبير للعاملين به.
 

وثمن محافظ القاهرة، دور المجتمع المدنى المشارك فى إقامة هذا المصنع فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها. 

وتفقد صباح اليوم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مدينة الاسمرات لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

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مصنع ملابس الأسمرات محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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