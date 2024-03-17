نائب محافظ القاهرة يجتمع برؤساء أحياء المنطقة الشمالية

عقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة اجتماع مع رؤساء الأحياء بالمنطقة الشمالية بحضور محمد شحاتة مدير المكتب وعاطف رشوان مدير الشؤون القانونية ومهندسة مى طلعت مدير المكتب الفنى ونبيل مهدي وعبد الحليم مديري المتابعة الميدانية، لمتابعة انتظام سير العمل وعرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وما تم تنفيذه من حجم الأعمال بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الخدمات والمرافق ضمن مشروعات البنية التحتية للوصول لخدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات تحقيقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد نائب محافظ القاهرة على أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين

ووجه سيادته بضرورة الإستمرار فى الحملات التموينية والرقابية على الاسواق بصفة دورية وإحكام الرقابة ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة فى الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطن

كما أكد على رؤساء الأحياء بمتابعة فحص الطلبات والشكاوي المقدمة من المواطنين والرد عليها وانجازها فى التوقيتات المحددة مع استمرار القيام بحملات مكبرة بصفة دورية لإزالة جميع الاشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون والحفاظ على حرم الطريق

استمرار الفرق على أصحاب المحال لتسهيل الإجراءات

ووجه باستمرار فرق العمل التى تجوب على المحلات لمساعدة أصحاب المحال على التسهيل فى الإجراءات وتعريفهم على التيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة ١٥٤ والتى يتيح لصاحب المحل التعامل مع الشباك الواحد

وشدد فوزي على التصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات على الاراضي أملاك الدولة ضمن الموجه ال22 لإزالة التعديات على الاراضي وأملاك الدولة مع التأكيد على متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الشارع وتجميل الميادين لتوحيد جهود محافظة القاهرة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى للشارع لتحقيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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