الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على تفقد عدد من القطاعات بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والدقي والعجوزة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري. 

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير بمحيط محور الفريق كمال عامر نطاق حي العجوزة وحالة النظافة والتجريد موجها هيئة النظافة بضرورة المتابعة الدورية لحالة النظافة علي المحور. 

وكلف المحافظ رؤساء أحياء الطالبية والهرم بتنظيم حملات لرفع كفاءة النظافة بطريق المريوطية ومنع كل أوجه الأشغال والتعديات علي الطريق العام. 

كما وجه المحافظ أحياء العمرانية والطالبية بشن حملات بشارع عثمان محرم ورفع إشغالات المحال والمقاهي والمنشآت التجارية علي مدار اليوم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات. 

رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي وطه عبدالصادق رئيس حي الهرم.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
الهرم الطالبية العجوزة الدقي محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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