الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طرق أسفل محور الفريق كمال عامر

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير طرق الخدمة تحت محور الفريق كمال عامر في منطقة بولاق الدكرور، بالإضافة إلى زيارة الموقف التنفيذي لمنزل المحور المؤدي لمدينة عامر.

جاءت هذه الجولة في إطار متابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد أن الأعمال الجارية ستسهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين في بولاق الدكرور، وستسهل وصول المترددين على مستشفى بولاق الدكرور بسهولة، كما وجه بضرورة رفع جميع المخلفات الموجودة بموقع الأعمال وإعادة تخطيط المنطقة مروريًا لتنظيم حركة المركبات وتحسين كفاءة منظومة الإنارة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال جولته، رئيس حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع جهاز التعمير والشركات المنفذة بسرعة رفع كل المخلفات الموجودة بموقع الأعمال، لما يسببه من مظهر غير حضاري ولعدم إعاقة الحركة المرورية. 

كما وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة إعادة تخطيط المنطقة لتنظيم حركة المركبات بها لما تشهده من كثافات مرورية عالية على مدار اليوم، وكذلك لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عقب الانتهاء من تشغيل منزل محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى تحسين كفاءة منظومة الإنارة بالقطاع بالكامل. 

وثمّن اللواء أحمد راشد التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبري بوزارة الإسكان في تنفيذ عدد من المحاور المرورية بما يعود بالنفع على المواطنين.

ورافق محافظ الجيزة، خلال جولته، الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد والنائب محمد الحسيني والنائب محمود هشام أعضاء مجلس النواب الدكتور خالد عبدالغني مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، والأستاذ عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور، والمهندس محمود منصور استشاري وزارة الإسكان والمشرف العام على المشروع.

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محور كمال عامر بولاق الدكرور جولة تفقدية محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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