محافظ الجيزة يعتمد ترقية 27 معلمًا وأخصائيًا من شاغلي وظائف المعلمين

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حركة ترقيات ٢٧ من شاغلي وظائف المعلمين من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة والذين أستوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.



جاء ذلك بناء على القرار الصادر برقم «٨» لسنة ٢٠٢٤، ومذكرة مديرية التربية والتعليم الخاصه باستصدار قرار ترقية إعتبارًا من 1 يناير 2023 لعدد «٢٧» من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائين الاجتماعيين، والأخصائين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.



وجاء قرار محافظ الجيزة في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم ٨ لسنه٢٠٢٤ بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين أستوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.



كما أكد محافظ الجيزة أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.



شمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا وعلاوة الترقية، اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار رقم ١٠٤٧ لسنة ٢٠٢٣.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أجرى جولة تفقدية لمتابعة اعمال تطوير طرق الخدمة الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق بولاق الدكرور، وكذلك الموقف التنفيذي لمنزل المحور المؤدي لمدينة عامر وذلك بالتزامن مع أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل متكامل.



وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الأعمال الجارية ستسهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل الحركة المرورية علي المواطنين ببولاق الدكرور، بالإضافة إلى التيسير على المترددين علي مستشفى بولاق الدكرور الراغبين في تلقي الرعاية الصحية في الوصول إليها بسهولة ويسر وذلك عقب الأنتهاء من أعمال التطوير الجارية بها.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولته رئيس حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع جهاز التعمير والشركات المنفذة بسرعة رفع كافة المخلفات الموجودة بموقع الأعمال لما يسببه من مظهر غير حضاري ولعدم أعاقة الحركة المرورية.



كما وجه محافظ الجيزة بضرورة إعادة تخطيط المنطقة مروريًا لتنظيم حركة المركبات بها لما تشهده من كثافات مرورية عالية علي مدار اليوم، وكذلك لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عقب الأنتهاء من تشغيل منزل محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى تحسين كفاءة منظومة الإنارة بالقطاع بالكامل.



وثمن اللواء أحمد راشد التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبري بوزارة الأسكان في تنفيذ عددآ من المحاور المرورية بما تعود بالنفع علي المواطنين.



رافق محافظ الجيزة خلال جولته الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد والنائب محمد الحسيني والنائب محمود هشام أعضاء مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة والأستاذ عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور ووالمهندس محمود منصور استشاري وزارة الاسكان والمشرف العام على المشروع.