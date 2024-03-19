الثلاثاء 19 مارس 2024
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محافظ الجيزة: انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، اليوم الثلاثاء، بجميع المراكز والقرى، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية.


وكلف محافظ الجيزة المسئولين بالوحدات المحلية بتقديم كل أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.


ووجه المحافظ مديرية الأوقاف بالإعلان عن مواعيد الحملة بالمساجد وتوعية المواطنين لأهمية الحصر وحماية الثروة الحيوانية وخدمة المربي. 
 

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من الأمراض والأوبئة، والحفاظ على الثروة الحيوانية.
 

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري، إنهاء الاستعدادات لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع لعام 2024، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، من خلال تجهيز اللجان الطبية الوقائية ما بين لجان ثابتة ومتحركة مجهزة بكل التجهيزات، والأدوات واللقاحات ومستلزمات التحصين اللازمة، ولجان ووسائل وأدوات لترقيم وتسجيل الماشية وسيارات للعمل والمرور، فضلًا عن لجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، بالإضافة إلى لجان متابعة من الإدارات المختصة بالمديرية ومديري الإدارات وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

 

وكان اعتمد اللواء أحمد راشد حركة ترقيات ٢٧ من شاغلي وظائف المعلمين من إخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، والذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.


جاء ذلك بناء على القرار الصادر برقم «٨» لسنة ٢٠٢٤، ومذكرة مديرية التربية والتعليم الخاصة باستصدار قرار ترقية اعتبارًا من 1 يناير 2023 لعدد «٢٧» من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائين النفسيين، وإخصائي التكنولوجيا، وإخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.


وجاء قرار محافظ الجيزة في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم ٨ لسنه٢٠٢٤ بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.


وأكد محافظ الجيزة أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم، والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.


شمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا وعلاوة الترقية، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار رقم ١٠٤٧ لسنة ٢٠٢٣.

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