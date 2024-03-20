الليلة.. فرقة بنات الحور تحيي حفل "ليالي المقامات الروحية" في بيت السناري

يستضيف بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، فرقة بنات الحور، في الليلة الثالثة من حفلات "ليالي المقامات الروحية" التي تقام في شهر رمضان، وذلك الليلة، في 9:30 مساءً.

يشار إلى أن بيت السناري، حارة مونج، بجوار المدرسة السنية، ميدان السيدة زينب، القاهرة.

حفلات "ليالي المقامات الروحية"

وتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، حفلات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها العاشرة، وتستمر الحفلات حتى يوم 25 مارس 2024، في تمام التاسعة والنصف مسًاء، بمقر بيت السناري الأثري، بالقاهرة.

ويضم برنامج الليالي مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والعروض الموسيقية التي تعبر عن تنوع وثراء الثقافة المصرية، ويشمل مشاركة مجموعة من الفرق الفنية المتخصصة في إحياء التراث الفني والموسيقي المصرية، ويجسد البرنامج التلاقي بين الفنون التراثية والألحان الروحانية.

فرقة بنات الحور

تأتي هذه الحفلات لمدة 8 أيام، وهي حفلات فنية ومجانية تقام في شهر رمضان من كل عام، بهدف الاحتفال بهذا الشهر المبارك، ونشر الثقافة والحفاظ على التراث المصري.

وتقام الحفلات من رؤية وإخراج د. انتصار عبد الفتاح مؤسس الليالي؛ الذي أكد على أهمية ودور الليالي في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة والتفاؤل والبهجة، وتوضيح مكانة الفن الهادف في المجتمع، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

عن بيت السناري الأثري

يرجع تاريخ بناء القصر الأثري في منطقة السيدة زينب، لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

وقد تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وبناء على قرار الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

كما ينظم بيت السناري عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة وحفلات توقيع الكتب وغيرها.