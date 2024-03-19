الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

وسط حضور جماهيري كثيف.. انطلاق حفلات "ليالي المقامات الروحية" ببيت السناري

حفلات ليالي المقامات
حفلات ليالي المقامات الروحية

شهد بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية مساء أمس إنطلاق حفلات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها العاشرة وسط أجواء رمضانية مميزة، حيث أحيت حفل الافتتاح فرقتا "رسالة سلام" و"سماع" للرقص الصوفي المولوي، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من المثقفين وقيادات المكتبة وسط حضور جماهيري مكتمل العدد.

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تعد حفلات "ليالي المقامات الروحية من رؤية وإخراج الدكتور إنتصار عبد الفتاح مؤسس الليالي، وتمتد ببيت السناري خلال الفترة من 18 حتي 25 مارس الجاري، حيث يتألف برنامج الليالي من مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والعروض الموسيقية التي تعكس تنوع وثراء الثقافة المصرية، ويشمل البرنامج كذلك مشاركة مجموعة من الفرق الفنية المتخصصة في إحياء التراث الفني والموسيقي المصرية.

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مكتبة الإسكندرية تنظم حفلات "ليالى المقامات الروحية" فى بيت السنارى

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ومن المقرر أن يحيي حفل اليوم الثلاثاء 19 مارس الفنان "محمد المنفلوطي"، يليه حفل فرقة "بنات الحور" يوم الأربعاء 20 مارس، وفي الخميس 21 مارس تُقدم فرقة "نظرة" عروضها الفنية، بينما تُحيي فرقة "الفجر" حفل الجمعة 22 مارس، ويشهد السبت 23 مارس تقديم فقرة فنية للفنان ربيع زين وعرض حكي، وفي الأحد 24 مارس تُقام فعالية لفرقة "الطبول النوبية والآلات الشعبية"، وتختتم الفعاليات يوم الاثنين 25 مارس بحفل يجمع بين فرقة "تواشيح الفنان عدنان الساسة" وفرقة "سماع" للرقص الصوفي المولوي.

حفلات ليالي المقامات الروحية

حفلات ليالي المقامات الروحية
حفلات ليالي المقامات الروحية
حفلات ليالي المقامات الروحية
حفلات ليالي المقامات الروحية
حفلات ليالي المقامات الروحية
حفلات ليالي المقامات الروحية

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