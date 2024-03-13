مكتبة الإسكندرية تكشف تفاصيل تدشين موقع لتعليم اللغة الهيروغليفية

كشف الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، تفاصيل وأهداف تدشين موقع لتعليم اللغة الهيروغليفية.

وقال “منصور” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن تعلم اللغة المصرية القديمة يعتبر حجر الأساس في عمل المركز منذ تأسيسه عام 2003، لافتا إلى أن مركز دراسات الخطوط تلقى على مدار الفترة الماضية، طلبات كثيرة لتعلم اللغة المصرية القديمة، مما دفع المركز إلى التفكير في إنشاء موقع يضم كل المادة العلمية وتكون مادة دسمة وتحتوي على معلومات كثيرة سواء معلومات عامة أو متخصصة لكي يستفيد منها المتخصص.

وأوضح مدير مركز دراسات الخطوط، أن القائمين على الموقع لمسوا زيادة الإقبال على دخول الموقع خلال فترة كورونا بواقع أكثر من مليار نقرة على الموقع، لافتا إلى أن الموقع استطاع جذب الدارسين من داخل مصر وخارجها، والتي تتصدرهم دولة الكويت في المنطقة العربية ودول أمريكا الجنوبية.