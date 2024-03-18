منتدى أوراق يناقش "السندريلا والقديس" في "الدستور" الخميس

يعقد منتدى "أوراق" للدكتور يسري عبدالله في مؤسسة “الدستور” في تمام الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل 21 مارس 2024، ندوة نقدية لمناقشة كتاب (السندريلا والقديس) للكاتب الدكتور أحمد الخميسي.

ويناقش الكتاب الكاتب والإعلامي الدكتور محمد الباز والكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله وتدير اللقاء الكاتبة الروائية إنجي همام.

وصدر كتاب (السندريلا والقديس) حديثا عن دار (أطياف) للنشر في القاهرة.

ويعد الكتاب تجربة مختلفة في إبداع أحمد الخميسي، حيث يرصد ويحلل جوانب العلاقة الفنية والموضوعي التي جمعت بين والده الفنان الشامل (عبدالرحمن الخميسي)، والفنانة الاستثنائية (سعاد حسني).

ويعد الدكتور أحمد الخميسي أحد أبرز كتاب القصة المعاصرين، وتنوعت كتبه ومؤلفاته ما بين القصة القصيرة والترجمة والدراسات النقدية والفكرية وغيرها من قبيل مجموعاته القصصية ( قطعة ليل، رأس الديك الأحمر، ورد الجليد، أنا وأنت، كناري)، وغيرها، فضلا عن ترجماته المهمة من قبيل (معجم المصطلحات الأدبية، نجيب محفوظ في مرايا الاستشراق)، ودراساته مثل (موسكو تعرف الدموع، الصعود إلى الجبال الشيشانية).

وحاز الكاتب أحمد الخميسي عددا من الجوائز والتكريمات من بينها جائزة ساويرس لكبار الكتاب عن مجموعته القصصية ( كناري) في العام ٢٠١١، والجائرة نفسها في العام ٢٠١٧ عن مجموعته (أنا وأنت). وكرمه اتحاد الأدباء العرب لدوره في ترجمة الأدب الروسي إلى اللغة العربية، كما كرمه اتحاد الكتاب الروس. وحاز أيضا جائزة "نبيل طعمة" السورية عن مسرحيته "الجبل" عام 2011.

يأتي منتدى " أوراق" للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله، تعزيزا للمعنى، وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارا للفكر والإبداع.

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية في مقر صحيفة وموقع" الدستور"، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

تعقد الندوة في مقر صحيفة الدستور بـ16 شارع مصدق، الدقي، بالقرب من محطة مترو الدقي.