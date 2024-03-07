يسري عبد الله: "بوّاب الحانة" فتحت لي شباك الصداقة مع عبد الرحيم كمال

وجه الشكر للباز على "منتدى أوراق"

قدّم الناقد والأكاديمي د.يسري عبد الله الشكر للإعلامي د.محمد الباز كونه صاحب فكرة تأسيس منتدى "أوراق" بصحيفة “الدستور” والتي كانت مرتكزة على تقديم منتدى ثقافي يمثل قيمة مضافة لمتن الثقافة المصرية والعربية في لحظة مليئة بالتناقضات والمصاعب للدولة المصرية.

قال د.يسري إنه سعيد بحضور العديد من الأساتذة والكُتّاب من مختلف الأطياف الفكرية والثقافية لفعاليات المنتدى، مؤكدًا أنه تم اختيار "الخميس" من أول كل شهر وآخره ليكون موعدًا لفعاليات المنتدى الثقافي.

أضاف الناقد الأدبي الكبير أن عبد الرحيم كمال يمثل له معنى الصداقة المخلصة:"علاقتنا بدأت منذ 2014، كتبت عن روايته "بوّاب الحانة" في صحيفة الحياة اللندنية ومن بعد تعرفت على مشروعه وتزاملنا في العديد من الملتقيات الفكرية والثقافية، وتعاطيت مع نصوصه أكثر من مرة.

جاء ذلك في أولي فعاليات منتدى «أوراق» للدكتور يسري عبدالله بمناقشة رواية «موت العالم.. المعروفة شعبيًا بمذكرات محمود غزالة» للروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال ويقدمها الإعلامي علاء أبوزيد، بحضور الكاتب الصحفي عبد الوهاب داود والشاعر أحمد المريخي.

وعن الجمع بين عملين في فترة وجيزة، قال الكاتب عبد الرحيم كمال إن العملين لم يكتبا في وقت واحد فقد صدرت "أبناء حورة" منذ 3 سنوات، ولحسن الحظ صدرت معها "العاب للتسلية"، والتعامل مع الأعمال الإبداعية لا يمكن أن تتناوله في مسالة قرب أو بعد، فليس هناك مسافة بيني وبين أسئلتي حتى أفضّل سؤالاً عن الآخر.