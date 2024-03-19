الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الكاتبة مروة نبيل: مسلسل الحشاشين ليس غريبا عن بلد أنجبت نجيب محفوظ

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

ثمنت الكاتبة الشاعرة مروة نبيل على مجهودات صناع مسلسل الحشاشين، مشيدة بالصورة التي خرج عليها المسلسل، وذلك عبر منشور لها بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 مسلسل الحشاشين  نقلة نوعية في طبيعة المسلسلات المصرية
 

وقالت المترجمة الشاعرة “مروة نبيل”: "أتمنى أن تكون هذه المرة الأخيرة التي أضطر فيها لـ"الدفاع" عن مسلسل "الحشاشين". لا أطمح في مجاملة "عبد الرحيم كمال" لأنه لا يعرفني ولا أعرفه. وحُبي لـ"كريم عبد العزيز" و"فتحي عبد الوهاب" من طرف واحد".

واستدركت “نبيل”:  "لكنني كمشاهدة عادية - غير متخصصة في أي شعبة من النقد - سعيدة وممتنة لهذا المسلسل؛ المسلسل الذي يمنحني في كل حلقة كلمات "مفتاحية"، والذي أحدث - مبدئيا- نقلة نوعية في طبيعة المسلسلات المصرية". 

 

ننتظر مسلسل الحشاشين

وشددت صاحبة كتاب “لاهوت غياب الرب”: "فبعد أن كانت مثل هذه المسلسلات التاريخية الرمضانية تذاع قبيل أذان الفجر، ثم تُعرض بعد ذلك على "ماسبيرو زمان" أو "النيل الثقافية"؛ ها نحن ننتظر "الحشاشين" في مستهل سهرتنا". 

وتابعت: "بعد كل حلقة للمسلسل الذي جعلني أبحث في مكتبتي عن "فرق الشيعة"، و"الملل والنحل"، و"أخبار الحلاج"، ورواية "سمرقند"، و"أصول الهرمسية"، و"الأفلاطونية المحدثة"، لإعادة النظر. وجعلني أمتن وأدعو بالرحمة للأستاذ الدكتور "علي مبروك" الذي شرفت بأن درسّني مادتي "فرق ومذاهب" و"الفكر العربي"؛ وأنتوي تبييض محاضراته الرائعة، ونشرها لأصدقائي المهتمين".

 

مسلسل الحشاشين ليس غريبا عن بلد  أنجبت نجيب محفوظ

وشددت “نبيل” على: "أمتن للمسلسل المصري لأنه أظهر تعاطفا نحو "الشعر" و"الفلسفة" وأظهر محنتيهما، هذا المسلسل ليس آخرنا؛ وليس غريبا عن البلد التي أنجبت "نجيب محفوظ" مثلا؛ "نجيب" الذي علا سقفه؛ وقدم فلسفة كاملة عن "الألوهية"، و"موت الإله" تستوعب فلسفة "نيتشه" وتتجاوزها؛ وتلفظ العنف والعجرفة الثقافية؛ وتعضد للعلم وتعدديته. عاشت مصر على الطريق، مجتهدة، ومتألقة".


مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة “DMC” كما يعاد عرضه على منصة “Watch it” وقناة “DMC” دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

 

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

الكاتبة مروة نبيل
الكاتبة مروة نبيل
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