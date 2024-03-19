محمود عبدالشكور: الجدل الدائر حول "الحشاشين" عبثي

عن الجدل الدائر حول مسلسل الحشاشين، واستخدام العامية المصرية فيه دونا عن العربية الفصحي كما عادة الأعمال الدرامية التاريخية، عبر الكاتب الناقد محمود عبد الشكور عن رأيه في القضية وخلص إلي أنه نقاش عبثي، فالمحك كيف وظفت العامية أو الفصحي في العمل الدرامي.

الفن والحياة كلها اختيارات

وقال “عبد الشكور” في منشور له عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك: "الكثير من مناقشتنا عبثية تماما، يعني بنبعد عن الفكرة الأصلية، وندخل في سجالات وهمية.

وأوضح متابعا: يعني الفكرة مثلا مش الفصحى أفضل من العامية، ولا الأحمر أجمل من الأخضر، ولا الكلوز أب أقيم من اللونج شوت، ولكن المسألة تتعلق بأنك بتختار "الأنسب" لموضوعك أو للمشهد اللي عايزه يوصل للناس، ده أصل الحكاية وجوهر الفن كله: بتشوف أيه يلزمك وتستخدمه.

ولفت “عبد الشكور” إلي: الفن وحتى الحياة كلها اختيارات، ولما باتكلم في الندوات عن فن كتابة الدراما، وفن الإخراج باقولهم أن أبسط وابلغ عبارة بتشرح جوهرهما هي عبارة نجيب الريحاني العبقرية: "شيء لزوم الشيء"، إنت مش بتنقل الحياة، لكن بتختار منها اللي يلزمك بس، عشان تعمل حياة جديدة موازية للحياة الأصلية، مع أنها مستوحاة منها، واللي خلاها حياة جديدة إنها "متولّفة وفق نظام واختيار المؤلف"، يعني أخد المادة وقام بتشكيلها بصورة كاملة، ثم أضاف إليها رؤيته، وكذلك أضيفت إليها مواهب كل الفنانين اللي قدموها، والاختيار في حقيقته ترك وحذف واستبعاد، لأنك في نفس اللحظة اللي اخترت فيها حاجة بتستبعد تلقائيا وضمنيا كل الاختيارات المشابهة أو القريبة منها.

أنت مش بتسيب عنصر لأنه وحش أو دمه تقيل على قلبك أو لأنك بتتشائم منه، لكن بتتركه لأنك ببساطة مش محتاجه في العمل ده تحديدا، زي بالضبط الرسام اللي بياخد بس اللون اللي عايزه للوحة، مش بيرصّ ألوان وخلاص، وزي حضرتك ما بتروح مشوار فتأخد بس الزي المناسب للمكان، يعني مش هينفع تلبس كل اللي عندك في الدولاب فوق بعضه، ولا هينفع تختار حاجة لمجرد أنها غالية بس مش مناسبة للمكان.

وأكد: دي أمور بديهية لا تحتاج إلى مساجلات عبثية، الفصحى والعامية والمزيكا والحوار والديكور وحركة الكاميرا كلها ألوان في إيد الرسام، مجرد أدوات بيتم توظيفها، مش وحشة ولا حلوة في حد ذاتها، ولكن حلوة أو وحشة بقدر توظيفها أو إساءة توظيفها، يحضرني هنا خالد الذكر سعيد صالح في مسرحية "مدرسة المشاغبين" عندما سألته سهير البابلي: "تعرف إيه عن المنطق؟"، فعشان ما يتعبش نفسه في التفكير، ويخلص من الورطة، وهوه أصلا مش مذاكر، قال لها: "أعرف أنه كويس"، فلما استنكرت الإجابة استدرك بسرعة: "وحيييش"، فقالت الست سهير: "يابني لا كويس ولا وحش".

يا جماعة الخير: الفصحى والعامية والألوان والمزيكا والملابس لا كويسة ولا وحشة لوحدها.. شوفوا أولا أتوظفوا أزاي وبعدين أحكموا.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.