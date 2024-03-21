الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة الحلقة 1.. مواعيد عرض وإعادة على قناة cbc

جريدة الدستور

تنطلق أولى حلقات مسلسل “مليحة” يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 من شهر رمضان الجاري، والذي يخوض بطلته الفنانة ميرفت أمين والفنان دياب.

 

مسلسل مليحة الحلقة 1 مواعيد عرض وإعادة على قناة cbc

 

ويعرض مسلسل مليحة الحلقة الأولى يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والخمس دقائق مساءً أي فور اذان المغرب، على قناة cbc، على أن يعاد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحًا من اليوم التالي، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت.

 

قصة مسلسل مليحة

يدعم مسلسل مليحة الذي يخوض بطولته الفنان دياب وميرفت أمين القضية الفلسطينية، حيث تدور أحداثه حول قصة فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

وخلال أحداث مسلسل مليحة تنشأ بين مليحة والضابط أدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟

 

أبطال وصناع مسلسل مليحة

يعد مسلسل مليحة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجاري، وهو مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

 

جدير بالذكر ان، استعان القائمون على مسلسل مليحة بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية التي يتولاها شقيقه المخرج عمرو عرفة، وذلك لسرعة الانتهاء من أكبر عدد من الحلقات مع بدء العرض في النصف الثانى من شهر رمضان 2024 على قنوات dmc وcbc والحياة ومنصة watch it.

مسلسل مليحة مليحة موعد عرض مليحة موعد عرض مسلسل مليحة موعد اعادة مسلسل مليحة قصة مسلسل مليحة أبطال مسلسل مليحة موعد عرض مسلسل ميرفت امين مسلسل ميرفت امين ميرفت أمين قنوات عرض مليحة قنوات عرض مسلسل مليحة موعد مسلسل مليحة الحلقة الاولي من مليحة مليحة الحلقة الاولي مليحة الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل مليحة الحلقة الاولي من مسلسل مليحة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 8.. فاروق يتزوج داليا ويوزع صدقة على عمه

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 8.. ياسين يزور مقابر والده ورقية تستغيث بـ جمالات

مسلسل بيت الرفاعى يتصدر ترند x لليوم الرابع على التوالى

الليلة.. حلا شيحا تروى كواليس أزمة الحجاب وتراجعها عن الاعتزال «ع المسرح»

مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة " ملخص الحلقة 7|مواجهات واستسلام

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. كرارة يفكر في الاستسلام والظهور الأول لمحمد لطفي

مسلسل بابا جه الحلقة 7.. أكرم حسنى فى ورطة وكريم فهمى ضيف شرف

الأكثر قراءة

عاجل| اقتصاديون لـ"الدستور" توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

"إمام ممكن يرجع".. الجناينى يحسم قضية رحيل زيزو عن الزمالك

رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حافظ على المرأة وصان كرامتها كونها عصب المجتمع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة