تنطلق أولى حلقات مسلسل “مليحة” يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 من شهر رمضان الجاري، والذي يخوض بطلته الفنانة ميرفت أمين والفنان دياب.

مسلسل مليحة الحلقة 1 مواعيد عرض وإعادة على قناة cbc

ويعرض مسلسل مليحة الحلقة الأولى يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والخمس دقائق مساءً أي فور اذان المغرب، على قناة cbc، على أن يعاد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحًا من اليوم التالي، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت.

قصة مسلسل مليحة

يدعم مسلسل مليحة الذي يخوض بطولته الفنان دياب وميرفت أمين القضية الفلسطينية، حيث تدور أحداثه حول قصة فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

وخلال أحداث مسلسل مليحة تنشأ بين مليحة والضابط أدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟

أبطال وصناع مسلسل مليحة

يعد مسلسل مليحة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجاري، وهو مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

جدير بالذكر ان، استعان القائمون على مسلسل مليحة بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية التي يتولاها شقيقه المخرج عمرو عرفة، وذلك لسرعة الانتهاء من أكبر عدد من الحلقات مع بدء العرض في النصف الثانى من شهر رمضان 2024 على قنوات dmc وcbc والحياة ومنصة watch it.