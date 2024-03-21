القاهرة الإخبارية: أمهات غزة بلا عيد.. فقد واستشهاد وصمود فى وجه الاحتلال

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان "أمهات غزة بلا عيد.. فقد واستشهاد وصمود في وجه الاحتلال".

أوضح تقرير القاهرة الإخبارية، أنه ليس في غزة عيد للأم، إنها أرض الأمومة الحزينة فلا معنى ليوم يكرم الأم، بينما أمهات غزة يغادرن عالمنا غير العادل تاركًا أرواحهن تسلم بأيادي احتلال غاشم، ومن يتبقين منهن يتقاسمن ألم النزوح وفقدان الأحبة.

وتابع: “في غزة، كل ساعة تُستشهد فيها أمان و7 نساء كل ساعتين منذ عدوان السابع من أكتوبر ومن تنجو منهن تعاني ويلات التهجير والاعتقال والتجويع”.

ونوّه التقرير، إلى أن عيد الأم أتى وارتقت الأم الفلسطينية إلى السماء شهيدة، فلم تعد ساعة الإنسانية تدق، لقد توقفت عقاربها حين بكت أمهات غزة على فراق رضعهن وأطفالهن، فالإبادة الإسرائيلية الجماعية حاضرة ما بين أمهات فقدن أطفالهن وأبناء يودعون أمهاتهم.